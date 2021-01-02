Роналду набрал 250 млн подписчиков в Instagram: это больше, чем у кого-либо

Роналду набрал 250 млн подписчиков в Instagram: это больше, чем у кого-либо
Роналду - самый популярный в соцсети. Фото: Instagram

Футболист является самым популярным пользователем социальной сети.

Футболист сборной Португалии и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду набрал более 250 миллионов подписчиков. Он стал первым, кому удалось добиться таких результатов в социальной сети – игрок занимает первое место по количество фолловеров.

На втором месте находится певица Ариана Гранде, за публикациями которой следят 214 миллионов человек. На третьей строчке модель Кайли Дженер, у нее 207 миллионов подписчиков. Тем временем у футболиста Лионеля Месси 174 миллионов фолловеров.

Известно, что никому не удается обогнать официальный аккаунт соцсети, за которым следят 382 миллиона человек. Напоминаем, что самым популярным постом 2020 года стала публикация Роналду, посвященная футболисту Диего Марадоне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лионель Месси отказал российскому футбольному клубу в переходе.

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