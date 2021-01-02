Лионель Месси отказал российскому футбольному клубу в переходе

Футболист был лаконичен и непреклонен.

Футболист Лионель Месси ответил на сообщение от московского «Спартака». Представители клуба написали игроку в Instagram-аккаунте и получили однозначный ответ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Спартак» решил поздороваться с футболистом, а тот ответил: «Нет». Видимо, Месси не хочет иметь ничего общего с российским клубом и даже не стал выслушивать предложение. Представители клуба отметили, что эта ситуация довольно грустная.

Вполне возможно, что пост оказался шуточным, так как в последнее время в СМИ писали о переговорах «Спартака» с Месси о возможном сотрудничестве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Месси выразил свое восхищение Роналду. Нападающий «Барселоны назвал спортсменов, которые вызывают у него восхищение.