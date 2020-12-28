Месси выразил свое восхищение Роналду

Месси выразил свое восхищение Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Instagram

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал спортсменов, которые вызывают у него восхищение.

Среди них оказался нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, теннисисты Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, а также баскетболист Леброн Джеймс, сообщает телеканал La Sexta.

«Во всех видах спорта есть спортсмен, который выделяется и заслуживает восхищения своей работой и тем, что он делает каждый день. Криштиану Роналду в футболе», — сказал Месси.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за минувший год 33-летний участник испанского клуба и сборной Аргентины приумножил свое состояние на 126 миллионов долларов. Немногим меньше заработал нападающий «Ювентуса» и футболист португальской сборной Криштиану Роналду.

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