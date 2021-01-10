Мэр Якутска объявила об отставке из-за состояния здоровья

Градоначальник Якутска Сардана Авксентьева заявила о сложении полномочий из-за состояния здоровья. Свое решение политик принимала вместе с семьей.

Об этом глава Якутска написал в своем официальном Instagram-аккаунте в понедельник. 11 января. Она написала пост, в котором подробно объяснила причины, по которым готова отказаться от политической работы.

По словам Сарданы Авксентьевой, она уходит в отставку из-за серьезных проблем со здоровьем. Кроме этого, политик уже завтра ложится в больницу и в скором времени ей предстоит операция.

Также причиной стали постоянные беспокойства семьи о том, что глава Якутска себя плохо чувствует.

Глава города поблагодарила своих сторонников и друзей за доверие и поддержку и попросила не драматизировать ситуацию.

Напомним, что Сардана Авксентьева занимает должность мэра Якутска с 17 сентября 2018 года. До этого политик занимала пост директора производственно-коммерческого комплекса «Аэроторгсервис» Акционерного общества «Аэропорт Якутск».

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