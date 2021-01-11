Стало известно, как себя чувствует Кокорин после травмы

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин восстановился от повреждения и отправится на сборы с командой в ОАЭ.

По словам агента 29-летнего игрока Тимофея Бердышева, футболист сразу начнет работу в общей группе и будет тренироваться безо всяких ограничений, сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кокорин забил два мяча (оба — с пенальти).

Напомним, в зимнее трансфертное окно Александр Кокорин перешел из петербургского «Зенита» в аренду в ФК «Сочи». В Петербург он так и не вернулся и перешел в «Спартак».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.