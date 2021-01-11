Уборочная техника вышла на улицы Петербурга

Уборочная техника вышла на улицы Петербурга
Уборочная техника в Петербурге 11 января. Фото: ut.kb.gov.spb.ru

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 11 января дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают Ушаковскую набережную, улицу Пролетарской Диктатуры, территорию у завода Севкабель, Московский проспект, набережную Фонтанки, Бухаресткую улицу и другие.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.

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