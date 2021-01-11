Полиция задержала пьяную женщину «заложившую тротил с бензином» в доме на Народного Ополчения

В Кировском районе Петербурга пьяная женщина сообщила о минировании жилого дома. Подозреваемая задержана.
В воскресенье, 10 января, поступил звонок от неизвестной женщины, проживающей на проспекте Народного Ополчения. Она заявила, что заложила тротил с бензином и собирается взорвать дом.
Как стало известно gazeta.spb.ru, незнакомка звонила с телефона, принадлежащего 36-летнему гражданину республики Киргизия. В ходе оперативных данных полицейские задержали подозреваемую в преступлении. Ею оказалась пьяная 58-летняя женщина.
Правоохранители проверили подъезд, квартиру и прилегающую территорию, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили, эвакуация не проводилась.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Архангельска 1 января «заминировал» один из гипермаркетов «Лента» в Петербурге.