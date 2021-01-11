Полиция задержала пьяную женщину «заложившую тротил с бензином» в доме на Народного Ополчения

Полиция задержала пьяную женщину &#171;заложившую тротил с бензином&#187; в доме на Народного Ополчения
Женщину задержали в доме 141 на проспекте Народного Ополчения. Фото: скриншот Google Карты

В Кировском районе Петербурга пьяная женщина сообщила о минировании жилого дома. Подозреваемая задержана.

В воскресенье, 10 января, поступил звонок от неизвестной женщины, проживающей на проспекте Народного Ополчения. Она заявила, что заложила тротил с бензином и собирается взорвать дом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, незнакомка звонила с телефона, принадлежащего 36-летнему гражданину республики Киргизия. В ходе оперативных данных полицейские задержали подозреваемую в преступлении. Ею оказалась пьяная 58-летняя женщина.

Правоохранители проверили подъезд, квартиру и прилегающую территорию, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили, эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Архангельска 1 января «заминировал» один из гипермаркетов «Лента» в Петербурге.

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