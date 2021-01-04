Житель Архангельска 1 января «заминировал» один из гипермаркетов «Лента» в Петербурге

Житель Архангельска 1 января «заминировал» один из гипермаркетов «Лента» в Петербурге
Фото: pixabay

Около двух часов дня 1 января в дежурную часть полиции через службу 112 передали сообщение 23-летнего жителя Архангельска о якобы минировании магазина «Лента» в Санкт-Петербурге.

Звонивший молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, представился «Егором» и рассказал, что в Северной столице, «у объездной дороги», в ячейке №174 в супермаркете «Лента» находится взрывоопасный предмет. «Эта штучка полетела вместе со всеми по всему миру», — добавил хулиган.

Правоохранители осмотрели 25 торговых центров «Лента», однако угрозы взрыва ни в одном из них не было обнаружено. Эвакуации посетителей удалось избежать, но к осмотру пришлось привлечь 96 сотрудников ОВД. Архангельского лжеминера задержали местные стажи порядка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после новогоднего застолья петербургский подросток попал в больницу с алкогольным отравлением.

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