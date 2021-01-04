Петербургского подростка госпитализировали сильным отравлением после алкогольного застолья

Петербургского подростка госпитализировали сильным отравлением после алкогольного застолья
По словам друга, юноша выпил бутылку пива, после чего уснул. Фото: pixabay

Петербургский подросток попал в больницу в тяжелом состоянии после празднования Нового года.

Юношу госпитализировали в воскресенье, 3 января, из квартиры одного из домов на проспекте Художников. Медики диагностировали у 17-летнего подростка отравление этанолом.

Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, друг 11-классника рассказал, что юноша выпил бутылку пива, после чего уснул.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трехлетний мальчик отравился бабушкиными лекарствами в Петербурге. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

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