«Мамочки» с колясками обчистили спортивный магазин на 1,6 млн рублей

&#171;Мамочки&#187; с колясками обчистили спортивный магазин на 1,6 млн рублей
Женщины выносили товар в детской коляске. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге раскрыта крупная кража из сетевого спортивного магазина в ТЦ «Сити Молл» на проспекте Испытателей. Две женщины вывезли в детской коляске товар на 1,6 млн рублей.

По информации городского главка МВД, еще 4 декабря минувшего года в полицию обратился 39-летний сотрудник магазина на проспекте Испытателей сообщил о краже товара. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемых нашли в субботу, 9 января, у дома на 5-ом Предпортовом проезде. Ими оказались 33-летняя мастер маникюра из Подмосковья и 23-летняя девушка из Кабардино-Балкарии. Украденный товар они провозили мимо кассы в детской коляске.

Обе девушки задержаны. Полиция предполагает, что они могли обчистить таким образом и другие магазины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что забывшего про алименты жителя Кировской области задержали на заводе в Ленобласти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
детская коляска кража новости СПб торговый центр


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале
В квартире на Богатырском нашли обнаженный труп со следами крови
«Мамочки» с колясками обчистили спортивный магазин на 1,6 млн рублей
В Петербурге почти 40% автомобилистов собираются купить автомобиль в 2021 году
В результате ДТП в Волховском районе погибли два человека
Забывшего про алименты жителя Кировской области задержали на заводе в Ленобласти
Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова заразилась ...
Петербуржец за 15 минут остался без автомобиля на парковке на Дальневосточном