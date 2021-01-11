«Мамочки» с колясками обчистили спортивный магазин на 1,6 млн рублей

В Санкт-Петербурге раскрыта крупная кража из сетевого спортивного магазина в ТЦ «Сити Молл» на проспекте Испытателей. Две женщины вывезли в детской коляске товар на 1,6 млн рублей.

По информации городского главка МВД, еще 4 декабря минувшего года в полицию обратился 39-летний сотрудник магазина на проспекте Испытателей сообщил о краже товара. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемых нашли в субботу, 9 января, у дома на 5-ом Предпортовом проезде. Ими оказались 33-летняя мастер маникюра из Подмосковья и 23-летняя девушка из Кабардино-Балкарии. Украденный товар они провозили мимо кассы в детской коляске.

Обе девушки задержаны. Полиция предполагает, что они могли обчистить таким образом и другие магазины.

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