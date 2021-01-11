Суд отправил петербуржца в психушку за стрельбу в полицейского

Невский районный суд вынес приговор в отношении Андрея Бурова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского и незаконном хранении оружия.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, все произошло 22 октября в квартире на улице Шотмана. Буров, в ответ на правомерные действия полицейского перестать совершать противоправные действия, выстрелил из ручки-пистолета в грудь правоохранителя. Обвиняемый при этом находился в состоянии наркотического опьянения.

В суде Буров указал, что выстрелил в полицейского из ручки-пистолета в целях защиты, так как сотрудник органов стал применять к нему насилие. Также он признал, что имеет проблемы со здоровьем.

Со слов полицейского, он прибыл в эту квартиру из-за сообщения о скандале. На месте он узнал, что Буров закрылся в комнате и спрятался за холодильником. Страж порядка начал его словесно успокаивать и через некоторое время попытался вывести из комнаты, но мужчина начал сопротивляться и полицейский пытался заломить его руку. Затем Буров выстрелил в руку полицейского.

Суд освободил Бурова от ответственности за состояние невменяемости. Его принудительно отправят на лечение в стационар психиатрической больницы.

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