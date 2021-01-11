Избившим полицейских петербуржцам дали условные сроки

Суд вынес приговор петербуржцам Максиму Чаплыгину и Филиппу Подгайскому, которые избили двух сотрудников полиции в квартире на улице Сизова.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов. В ночь на 31 августа обвиняемые изрядно подвыпили и нарушили общественный порядок, побудив соседей вызвать полицию. На место прибыли инспектор патрульно-постовой службы полиции и полицейский (водитель). В ответ на законные требования предоставить документы на проверку и соблюдать тишину, подсудимые руками избили полицейских.

Чаплыгин и Подгайский признали свою вину. Отмечается, что один из подсудимых имеет на иждивении отца-инвалида, а второй служил в вооруженных силах и имеет положительную характеристику с места работы. Также они сделали пожертвование в фонд государства в помощь детям.

В итоге суд приговорил каждого к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд отправил петербуржца в психушку за стрельбу в полицейского.