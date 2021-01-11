Гатчинский дворец взял «2-х дневную передышку»

Гатчинский дворец взял &#171;2-х дневную передышку&#187;
Туристы смогут посетить дворец 13 января. Фото: "Гатчинский дворец" соцсети "ВКонтакте"

Дворец в Гатчине два дня будет закрыт. Посетить музей можно будет 13 января.

Об этом стало известно в понедельник, 11 января. Как сообщили на официальной странице дворца «ВКонтакте», туристы смогут погулять по Дворцовому парку, который открыт ежедневно с 6:00 до 22:00. Вход в него для всех групп населения бесплатный.

«Музей берет 2-х дневную передышку», — написали в официальной группе дворца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осенью в Гатчинский дворец вернули отреставрированный бюст «Голова Геры» и ваза «Лалла Рук».

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