В Гатчинский дворец вернули отреставрированный бюст «Голова Геры» и ваза «Лалла Рук»

В Гатчинский дворец вернули отреставрированный бюст &#171;Голова Геры&#187; и ваза &#171;Лалла Рук&#187;
Культурные ценности вернулись на свое место. Фото: ЛенТВ24

Также установили памятную доску в честь главного хранителя музея Серафимы Балаевой.

В Гатчинском дворце сегодня, 7 сентября, состоялось торжественное открытие памятной доски Серафиме Балаевой. Она во время ВОВ была главной хранительницей музея, благодаря которой уцелели множество культурных ценностей. Об этом пишет ЛенТВ24.

Также в этот понедельник были установлены мраморная голова богини Геры и фарфоровая ваза «Лалла Рук», спасенные Балаевой. Первый объект установили в Собственном саду, а второй – внутри дворца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленинградский зоопарк изменит режим работы со следующей недели. Посетители смогут приходить в зоопарк отныне каждый день с 10:00 до 19:00. Немаловажным является и тот момент, что кассы будут закрываться на час раньше — в 18:00.

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