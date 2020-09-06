Ленинградский зоопарк изменит режим работы со следующей недели

Ленинградский зоопарк изменит режим работы со следующей недели
Ленинградский зоопарк. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Любителей животных предупредили об изменениях, которые будут внесены в график работы Ленинградского зоопарка.

Уже начиная со вторника, 8 сентября, зверинец продолжит работу немного в другом режиме. Посетители смогут приходить в зоопарк отныне каждый день с 10:00 до 19:00. Немаловажным является и тот момент, что кассы будут закрываться на час раньше — в 18:00. Поэтому о приобретении билетов стоит позаботиться заранее. Об этом стало известно в официальной группе Ленинградского зоопарка в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградский зоопарк отметил 155-летие. Зверинец открылся для посетителей впервые 14 августа 1865 года. Изначально он был частным заведением, а собственностью государства стал лишь в 1917 году. Пережил зоопарк и Великую отечественную войну, временно закрывшись лишь раз — зимой 1941-1942 годов.

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