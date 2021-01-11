«Безмасочника» арестовали на двое суток за побег от полиции в ТЦ в Петербурге

&#171;Безмасочника&#187; арестовали на двое суток за побег от полиции в ТЦ в Петербурге
Безмасочника поймали в ТК "Ракита" на улице Маршала Захарова. Фото: googlemaps

Жителя Петербурга Андрея Павлова привлекли к уголовной ответственности за неповиновению требованию полицейского надеть маску в общественном месте.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Случай произошел во время предновогодней суматохи в торговом центре «Ракита» на юго-западе Петербурга. Павлов пришел за покупками без маски на лице, чем и привлек внимание полицейских. Стражи порядка попросили предъявить документы и проследовать в отдел полиции для составления протокола о нарушении масочного режима. В это время петербуржец решил, что сможет избежать наказания, сбежав с места происшествия и оказав сопротивление сотрудникам полиции.

В суде Павлов вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 2 суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избившим полицейских петербуржцам дали условные сроки.

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