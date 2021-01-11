Байден предложил на пост главы ЦРУ бывшего посла США в России

Джо Байден нашел, кого назначить на пост главы ЦРУ. Фото: скриншот Instagram

Джо Байден нашел, кого назначить на пост главы ЦРУ. Фото: скриншот Instagram

Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего посла страны в России Уильяма Бернса на должность директора ЦРУ. В настоящее время ЦРУ возглавляет Джина Хаспел.

«Экс-посол Бернс обладает нужными знаниями, умением оценивать ситуацию… Нам нужны эти качества, чтобы предотвращать угрозы и решать проблемы еще до того, как они достигнут нашей территории», — передает слова Байдена The Hill

Уильям Бернс ранее был заместителем государственного секретаря США. Послом в России он работал в 2005-2008 годах. Сейчас он занимает должность президента аналитического центра по международным отношениям Фонда Карнеги (Carnegie Endowment for International Peace).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден заявил, что Трамп не способен выполнять обязанности президента.