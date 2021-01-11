Баскетболисты «Зенита» разгромили «Автодор» в первом матче 2021 года

Матч завершился со счетом 97:71.

Баскетбольный «Зенит» и «Автодор» встретились сегодня, 11 января, в рамках Единой Лиги ВТБ. Матч стал первым в 2021 году для петербургской команды и завершился победой со счетом 97:71 в пользу хозяев поля.

Главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль, комментируя итоги матча, отметил, что доволен своими подопечными. Они показали серьезную игру и отлично справились с нападением на протяжении практически всей встречи.

«Это было удовольствие — играть снова на «Сибур Арене» и видеть болельщиков на трибунах»,

— рассказал специалист.

Напоминаем, что в следующий раз «Зенит» сыграет с «Баварией» в Мюнхене. Матч состоится 13 января.

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