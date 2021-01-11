Петербуржцев ждут сильные морозы и метель во вторник

Погода продолжает показывать свой характер.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области завтра, 12 января. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Во вторник ожидается усиление морозов, метель и гололед. Температура воздуха ночью составит минус 13 градусов, а днем столбик термометра поднимется до минус 7 градусов. Синоптики предупреждают, что дороги будут скользкими, так что автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее.

Что касается Ленинградской области, то температура воздуха опустится до минус 24 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в России. Температура воздуха может опуститься до 40-43 градусов. Ослабления ожидаются в конце первой декады.