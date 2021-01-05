Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в России

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в России. Фото: unsplash

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в России. Фото: unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о погодных аномалиях, которые ждут жителей нескольких регионов России в ближайшие дни.

В Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской, Иркутской и Омской областях, а также Республики Тува и Краснодарского края ожидается сильное похолодание.

Температура воздуха может опуститься до 40-43 градусов. Ослабления ожидаются в конце первой декады.

Эксперт также отмечает, что в Дальневосточном федеральном округе температура заметно повысится с отклонениями от нормы в это время года до 25 градусов. Жителей Таймыра и Якутии ожидает температура выше нормы в ближайшие дни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в уходящем году погода на территории России стала рекордной по многим показателям, о чем рассказали представители сервиса «Яндекс.Погода». По данным специалистов, зима 2019-2020 года является самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений в России.