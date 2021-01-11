Выпуск «Вечернего Урганта» продолжает бить рекорды

Выпуск на итальянском языке посмотрели более 6,8 миллионов раз.

Шоу «Чао, 2020» Ивана Урганта на Первом канале посмотрели более 6,8 миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что в выпуске не прозвучало ни одного слова на русском языке. Все песни, реплики ведущих и гостей были на итальянском. Благодаря этому удалось привлечь внимание не только россиян, но и жителей Италии. Зрителям очень понравилось шоу, и они назвали Урганта российским Джимми Фэллоном и Дэвидом Леттерманом.

Напоминаем, что о программе написали крупнейшие итальянские издания. В статьях говорилось, что русские ностальгируют по песням Аль Бано и Ромины и многих других итальянских исполнителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новогоднее шоу «Вечернего Урганта» попало в тренды итальянского YouTube.