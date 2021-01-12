В Красносельском районе «сотрудники ЖКС» обокрали пенсионерку

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, которые обокрали пенсионерку.

В полицию обратилась, 83-летняя женщина и рассказала о том, что в ее квартиру в доме на улице Маршала Захарова пришли неизвестные мужчина и женщина. Они представились сотрудниками ЖКС, вошли к ней в квартиру, и, под предлогом замены водяных фильтров, потребовали 24 тыс. рублей. Заявительница передала им 7 тыс. рублей, злоумышленники сказали, что этого будет мало, она пошла в комнату чтобы взять еще денег, но вернувшись в прихожую обнаружила, что неизвестные, не дождавшись ее, скрылись, забрав деньги.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратилась пенсионерка с заявлением о том, что обнаружила в квартире пропажу 700 тыс. рублей после ухода двух неизвестных.