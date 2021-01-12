Власти Петербурга намерены возродить систему вытрезвителей

Петербургский парламент рассмотрит проект закона о возвращении вытрезвителей, которые были устранены в России еще восемь лет назад.

Соответствующий законопроект рассмотрит ЗакСобрание Петербурга. В соответствии с документом, Смольный получит полномочия на создание вытрезвителей, в которых будут помогать лицам, находящимся в нетрезвом состоянии.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров напомнил, что в декабре Госдума приняла закон, позволяющий возродить систему медицинских вытрезвителей. По его словам, это был крайне сложный шаг, потребовавший большой предварительной проработки.

По его словам, десятки тысяч человек погибают на улицах от последствий злоупотребления алкоголем. В то же время врачи жалуются на нетрезвых пациентов, которых приходится доставлять в больницы.

«Мы не должны допустить повторения ошибок прошлого. Медицинские вытрезвители призваны стать не дополнительным наказанием, а эффективной системой специализированной помощи людям, пусть и по своей вине, оказавшимся в беде», — заявил Макаров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин подписал закон, разрешающий полицейским доставлять пьяных в вытрезвители.