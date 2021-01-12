Шестиклассник выпал из окна школы №640 на Савушкина: на месте работает реанимация

Ученик выпал из окна школы №640 на Савушкина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Ученик выпал из окна школы №640 на Савушкина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Утро для школы №640 в Приморском районе выдалось непростым: у здания образовательного учреждения собрались экстренные службы. Предварительно, из окна здания выпал ученик 6-го класса.

Об этом во вторник, 12 января, сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы рассказали, что машины специальных служб собрались у общеобразовательной школы №640. Она находится на улице Савушкина, 111, корпус 2.

На опубликованных в соцсети кадрах видно, что у входа в школу стоят машины реанимации, скорой помощи и полиции.

По предварительным данным, экстренные службы собрались у школы из-за падения школьника из окна четвертого этажа. Об этом пишут очевидцы. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в октябре из окна гимназии на Профессора Попова выпал 14-летний школьник. Было возбуждено уголовное дело.