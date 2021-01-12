Курьер службы доставки на 30 тысяч рублей обокрал гипермаркет, в котором работал

Курьер набрал три полные тележки продуктов и не захотел их оплачивать. Фото: Pixabay

Курьер набрал три полные тележки продуктов и не захотел их оплачивать. Фото: Pixabay

Росгвардейцы поймали курьера службы доставки, который пытался вынести из гипермаркета множество товаров на 30 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу, все произошло 11 января днем в гипермаркете на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе. Работники магазина заметили мужчину, который вывез мимо кассы три тележки с продуктами, и нажали тревожную кнопку. Прибывшие на место стражи порядка быстро поймали злоумышленника.

Вскоре правоохранители установили, что задержанный работает в этом же гипермаркете курьером службы доставки. Кражу он совершил под предлогом вымышленного заказа. Неудавшегося вора передали сотрудникам полиции.

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