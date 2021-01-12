Трое петербуржцев попали на скамью подсудимых из-за продажи наркотиков онлайн

Трое петербуржцев попали на скамью подсудимых из-за продажи наркотиков онлайн
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Невский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о сбыте и производстве наркотиков в особо крупном размере.

Во время обысков подозреваемых нашли 30 кг синтетических наркотиков и плантация растительного наркотика. Также в квартире на проспекте Шаумена нашли плантацию растительного наркотика — 105 кустов и более 1,3 кг растений в сухом виде.

Подозреваются трое граждан 32, 33 и 42 лет, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, злоумышленники создали интернет магазин по продаже наркотиков в даркнете. Вещества они распространяли через закладки. Продажа осуществлялась в Петербурге и Сочи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге задержали преступную группу, которые занимались распространением наркотиков. Они продавали запрещенные вещества через интернет, а сбывали их посредством закладок.

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