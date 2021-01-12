«Ленэнерго» разрешило разрисовать граффити 43 подстанции

&#171;Ленэнерго&#187; разрешило разрисовать граффити 43 подстанции
Граффити с Егором Летовым. Фото: vk.com/spb_today

Предприятие предоставило адреса подстанций, которые готовы стать объектов искусства.

Депутат Денис Четырбок, который боролся за легализацию граффити, направил запрос в ПАО «Россети Ленэнерго» и получил ответ. Наконец стали известны адреса трансформаторных подстанций, на которых разрешено разместить различные изображения. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В список попали 43 объекта в разных районах Северной столицы. Известно, что уличным художникам нужно будет согласовывать свои идеи, а также нести ответственность за содержание рисунков. Напоминаем, что предложение Четырбока поддержал зампредседателя комитета по градостроительству и архитектуре Алексей Моор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что чиновники хотят закрасить граффити с The Prodigy на Лиговском. Они отмечают, что рисунок не был согласован с властями.

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