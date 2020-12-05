Чиновники хотят закрасить граффити с The Prodigy на Лиговском

Они отмечают, что рисунок не был согласован с властями.

Администрация Центрального района хочет закрасить граффити с портретом солиста группы The Prodigy. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сотрудники арт-центра «Пушкинская-10» заявили, что им пришло предписание, согласно которому нужно устранить «несанкционированные надписи». Они отмечают, что всегда хотели защищать современное искусство, а не заниматься его ликвидацией. Центр уже обратился к властям с просьбой решить вопрос иначе.

Напоминаем, что граффити появилось на Лиговском проспекте летом 2020 года. Оно понравилось местным жителям, но власти до сих пор не смогли решить, как поступать со стрит-артом – об этом они спорят на многочисленных собраниях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге появятся специальные зоны для граффити. Пространства для граффитчиков, скорее всего, появятся возле мест, где активно отдыхают молодые петербуржцы: спортивных площадок, скейт-парков, подростково-молодежных центров и других заведений для проведения досуга.