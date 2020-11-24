Денис Четырбок: в Петербурге появятся специальные зоны для граффити

Петербургский комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) организует в городе зоны, где уличные художники смогут рисовать без предварительного согласования своих идей.

Об этом во вторник, 24 ноября, заявил депутат Законодательного Собрания Северной столицы Денис Четырбок, получивший письмо по этому вопросу от главного художника Петербурга, председателя КГА Алексея Моора. Планируется, что в свободных для рисования зон будут установлены специальные конструкции.

Пространства для граффитчиков, скорее всего, появятся возле мест, где активно отдыхают молодые петербуржцы: спортивных площадок, скейт-парков, подростково-молодежных центров и других заведений для проведения досуга. Макетами конструкций Денис Четырбок поделился на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Четырбок предлагает продлить розничную продажу спиртного в Петербурге до 23 часов.