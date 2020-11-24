Денис Четырбок: в Петербурге появятся специальные зоны для граффити

Денис Четырбок: в Петербурге появятся специальные зоны для граффити
Фото: pixabay

Петербургский комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) организует в городе зоны, где уличные художники смогут рисовать без предварительного согласования своих идей.

Об этом во вторник, 24 ноября, заявил депутат Законодательного Собрания Северной столицы Денис Четырбок, получивший письмо по этому вопросу от главного художника Петербурга, председателя КГА Алексея Моора. Планируется, что в свободных для рисования зон будут установлены специальные конструкции.

Пространства для граффитчиков, скорее всего, появятся возле мест, где активно отдыхают молодые петербуржцы: спортивных площадок, скейт-парков, подростково-молодежных центров и других заведений для проведения досуга. Макетами конструкций Денис Четырбок поделился на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Четырбок предлагает продлить розничную продажу спиртного в Петербурге до 23 часов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
граффити денис четырбок новости спб стрит-арт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Не хватит почти 90 млрд: депутаты в третьем чтении примут бюджет Петербурга ...
В Госдуме приняли во II чтении проект федерального бюджета на следующий год
«Пьян, требований не выдвигает»: стали известные новые ...
Денис Четырбок: в Петербурге появятся специальные зоны для граффити
Реставрация чугунных печей из усадебного дома в «Монрепо» ...
Пансионат «Стрельна» заплатит 200 тыс. рублей за нарушение ...
Setl Group приступил к строительству 3 и 4 корпусов ЖК «Солнечный город. ...
Полиция ведет переговоры с жителем Колпино, взявшим в заложники шестерых детей