Продажу алкоголя в Петербурге предлагают продлить до 23 часов: депутат Четырбок борется за голоса избирателей?

Продажу алкоголя в Петербурге предлагают продлить до 23 часов: депутат Четырбок борется за голоса избирателей?
Денис Четырбок. Фото: assembly.spb.ru

Депутат петербургского Законодательного собрания Денис Четырбок планирует вынести на обсуждение свой новый законопроект, продлевающий розничную продажу спиртного в городе до 23 часов.

Член ЗакСобрания опубликовал в своем телеграмм-канале «Четырграм» опрос на соответствующую тему, желая узнать непосредственное мнение горожан. Привлекательная для жителей Северной столицы, эта инициатива Четырбока заставляет задуматься — какую цель преследует депутат, предлагая продлить время продажи спиртного?

Представители парламентария объясняют, что законопроект может оказаться действенным в борьбе с «наливайками» и нелегальной реализацией алкоголя в ночное время. Есть, однако, и другое предположение: таким образом Четырбок намерен расположить граждан к петербургскому отделению «Единой России», чтобы проложить путь к сердцу избирателей перед грядущими выборами.

Напомним, что gazeta.spb.ru рассказывала о неоднозначных законопроектах Четырбока. Среди них инициативы о нашумевших «наливайках», из-за которых едва не закрылись многие популярные бары в центре города, уличных музыкантах, из-за чего их начали массово задерживать на улицах. Досталось и прогулкам по крышам — в 2018-м Четырбок активно с ними боролся, а уже в 2020-м предложил легализовать.

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