Граффити, уличные музыканты, «наливайки»: законодательные инициативы Дениса Четырбока, которые постоянно приходится пересматривать

Много шума, досада горожан и потерянное на препирательства время: Gazeta.SPb.ru рассказывает о законопроектах петербургского парламентария Дениса Четырбока, которые так и не заработали и без конца корректируются.

Граффити

В ходе заседания в Мариинском дворце, которое прошло в пятницу, 6 ноября, депутаты петербургского ЗакСобрания рассмотрели поправки к законопроекту Четырбока о легализации граффити. По словам заместителя председателя комитета по градостроительству и архитектуре, а также главного художника Алексея Моора, самовольное размещение таких изображений может рассматриваться исключительно как акт вандализма, нарушающий архитектурный облик города и негативно влияющий на состояние фасадов зданий.

Он считает, что процедуру согласования проектов граффити отменять нельзя, но можно упростить требования и сократить сроки подачи соответствующих заявлений. Таких, к слову, по данным ведомства, за прошедший год поступило только одно — на размещение изображения во дворе на Литейном проспекте, 55. Для художников, которые хотят рисовать без разрешения, комитет планирует создать специальные зоны.

Мнение самих граффитистов относительно идеи подобных «холстов» Gazeta.SPb.ru публиковала ранее. А до тех пор, пока Смольный и депутаты не придумают инструмент легализации стрит-арта, в городе до 1 февраля 2021 года будет действовать мораторий на его уничтожение.

Отметим, что Денис Четырбок возглавляет комитет по законодательству ЗакСа с 2016 года. За все время работы у депутата накопилось более трехсот инициатив. Чаще всего они касаются мелких поправок в законы города, однако есть и громкие предложения. Так, несовершеннолетним запретили продавать энергетики, вейпы и снюс.

Руферы и прогулки по крышам

В 2018-м Четырбок боролся с руферами, предлагая штрафовать их на 30 тысяч рублей. Но в 2020-м он говорил уже о легализации прогулок по крышам и наказании для тех, кто работает без согласования с надзорными ведомствами.

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Уличные музыканты

В октябре досталось уличным артистам. Им даже пришлось объединиться в профсоюз. Причиной стал очередной законопроект Дениса Четырбока. В марте депутат предложил узаконить деятельность музыкантов, прописав для них четкие правила. Парламентарий намеревался предоставить им список мест для легальных выступлений, а самих творческих людей обязать отправлять заявки в комитет по культуре. При этом продолжительность таких концертов планировалось ограничить, как и число участников коллективов и даже уровень «шума». Напомним, в сентябре уличных музыкантов начали массово задерживать сотрудники полиции.

«Наливайки»

В начале октября Денис Четырбок назвал пиво, продаваемое от 50 рублей за поллитра, «дешевым спиртным напитком». Таким образом он попытался обратить внимание на минимальную отпускную цену алкоголя в городских заведениях. Инициатива по ее установлению родилась еще в августе и фактически стала продолжением законопроекта о «наливайках», который запрещал бы маленьким барам в жилых домах с зоной обслуживания клиентов менее 50 кв. метров реализовывать соответствующую продукцию. Оказалось, что законопроект грозит закрытием сотне небольших авторских кафе и ресторанчиков, на защиту которых встали марекетологи, культурные деятели и футбольные болельщики.

Многие предложения Дениса Четырбока не только вызывают нарекания со стороны его же коллег, а впоследствии — требуют доработок, но и, похоже, откровенно мешают развитию экономики в городе, как в случае, например, с «наливайками», вернее, приличными заведениями, которые подпадают под пресловутый закон, ведь им и так пришлось несладко в период пандемии и связанных с ней ограничений. Перспектива лишения небольших авторских баров заработка возмутила не только самих владельцев этих заведений, но и всех, кто смотрит на развитие города на перспективу.он