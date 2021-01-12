В Петербурге стартовали съемки фэнтези-сериала «Этерна»

В Петербурге стартовали съемки фэнтези-сериала &#171;Этерна&#187;
Съемки фильма "Этерна". Фото: Ленфильм

В Петербурге начались съемки масштабного проекта «Эстерна». Снимать будут также и в Москве, и в Европе.

Об этом стало известно во вторник, 12 января. Режиссером картины стал Евгений Невский, который снял знаменитых «Интернов» и «В спорте только девушки». В основу сериала легли фэнтези-романы российской писательницы Веры Камши «Отблески Эстерны».

Как сообщила пресс-служба «Ленфильма», производство на себя взяла компания «Блэк Принц Продакшнс». Продюсерами стали Евгений Баранов и Евгений Рене.

По сценарию, все происходит в одном из миров мультивселенной, который находится на одном уровне с политическим и технологическим развитием Европы в XVI–XVII веках. События разворачиваются вокруг борьбы двух держав за лидерство в мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новой Зеландии завершились съемки сериала «Властелин колец». Съемочный процесс стартовал в начале 2020 года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб съемки фильма этерна


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Сбер» создал алгоритм для выявления коронавируса за минуту
Жена Илона Маска сделала неожиданное заявление о заражении коронавирусом
В Петербурге стартовали съемки фэнтези-сериала «Этерна»
В Петербурге заработал Центр компетенций по формированию комфортной ...
Петербургский астроном оценил угрозу от летящего к Земле астероида
Пропавший в филиале архива РАН в Санкт-Петербурге фрагмент старой печати найден
Дима Билан удивил поклонников лысой головой
Дуров рассказал о резком росте количества пользователей Telegram