В Петербурге стартовали съемки фэнтези-сериала «Этерна»

В Петербурге начались съемки масштабного проекта «Эстерна». Снимать будут также и в Москве, и в Европе.

Об этом стало известно во вторник, 12 января. Режиссером картины стал Евгений Невский, который снял знаменитых «Интернов» и «В спорте только девушки». В основу сериала легли фэнтези-романы российской писательницы Веры Камши «Отблески Эстерны».

Как сообщила пресс-служба «Ленфильма», производство на себя взяла компания «Блэк Принц Продакшнс». Продюсерами стали Евгений Баранов и Евгений Рене.

По сценарию, все происходит в одном из миров мультивселенной, который находится на одном уровне с политическим и технологическим развитием Европы в XVI–XVII веках. События разворачиваются вокруг борьбы двух держав за лидерство в мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новой Зеландии завершились съемки сериала «Властелин колец». Съемочный процесс стартовал в начале 2020 года.