Прилучный показал, что стало с его лицом после пластики

Прилучный показал, что стало с его лицом после пластики
Павел Прилучный поделился новыми кадрами. Фото: скриншот Instagram

Российский актер Павел Прилучный крупным планом показал восстановленное лицо после драки с бизнесменом в калининградском клубе.

Травмы оказались столь серьезными, что актеру пришлось исправлять лицо с помощью пластических хирургов. Последствиями операции он поделился в своем Instagram-аккаунте.

По кадрам в сети видно, что у Прилучного на лице ссадины и синяки. Но это, скорее всего, грим. В коммнтариях внимательные подписчики заметили, что во время разговора лицо актера перекашивается, а рот ведет в одну сторону.

Врачи настаивают на полном восстановлении, но актер приступил к работе.

Напомним, о госпитализации Прилучного стало известно в ночь на 23 ноября. Актера в тяжелом состоянии находился в одной из клиник Москвы. Последнюю неделю он восстанавливался в медучреждении после операции на лице. Актер получил травмы во время драки в Калининграде, где проходили съемки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после пластической операции поклонники приняли Прилучного за парня Бузовой.

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