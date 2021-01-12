Прилучный показал, что стало с его лицом после пластики

Российский актер Павел Прилучный крупным планом показал восстановленное лицо после драки с бизнесменом в калининградском клубе.

Травмы оказались столь серьезными, что актеру пришлось исправлять лицо с помощью пластических хирургов. Последствиями операции он поделился в своем Instagram-аккаунте.

По кадрам в сети видно, что у Прилучного на лице ссадины и синяки. Но это, скорее всего, грим. В коммнтариях внимательные подписчики заметили, что во время разговора лицо актера перекашивается, а рот ведет в одну сторону.

Врачи настаивают на полном восстановлении, но актер приступил к работе.

Напомним, о госпитализации Прилучного стало известно в ночь на 23 ноября. Актера в тяжелом состоянии находился в одной из клиник Москвы. Последнюю неделю он восстанавливался в медучреждении после операции на лице. Актер получил травмы во время драки в Калининграде, где проходили съемки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после пластической операции поклонники приняли Прилучного за парня Бузовой.