Малышева раскрыла смертельную опасность купания в проруби

Малышева раскрыла смертельную опасность купания в проруби
Елена Малышева. Фото: instagram

Любителям купаться в проруби грозит смертельная опасность. Об этом предупредила телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.

По ее словам, во время прыжка в ледяную воду человек задерживает дыхание. В этот момент может произойти остановка сердца. Во время погружения также есть риск возникновения смертельного нарушения сердечного ритма.

Малышева отметила в интервью для «360», что кардиологи часто встречаются с людьми, поступающими с очень тяжелыми аритмиями после таких мероприятий. И предположила, что в 2021 году желающих нырнуть в прорубь будет меньше, потому что люди боятся коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Малышева высказалась о вакцинации препаратом «Спутник V».

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Елена Малышева купание прорубь


 

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