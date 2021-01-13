Стали известны самые популярные маршруты по России в Новый год

Стало известно, куда россияне чаще всего ездили в новогодние каникулы.

Среди популярных авианаправлений названы Москва, Петербург и Сочи. В этом список также попали Краснодар, Симферополь, Махачкала, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону, сообщает RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Для путешествий на поезде чаще выбирали Москву, Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в тройку самых популярных маршрутов вошли маршрут №2, соединяющий Кировский и Центральный районы, и маршрут №93, проходящий через Приморский и Калининский районы Петербурга. Каждым из них в 2020 году воспользовались более 5 млн человек.