Стали известны самые популярные маршруты по России в Новый год

Стали известны самые популярные маршруты по России в Новый год
Дворцовый мост. Фото: https://mostotrest-spb.ru

Стало известно, куда россияне чаще всего ездили в новогодние каникулы.

Среди популярных авианаправлений названы Москва, Петербург и Сочи. В этом список также попали Краснодар, Симферополь, Махачкала, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону, сообщает RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Для путешествий на поезде чаще выбирали Москву, Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в тройку самых популярных маршрутов вошли маршрут №2, соединяющий Кировский и Центральный районы, и маршрут №93, проходящий через Приморский и Калининский районы Петербурга. Каждым из них в 2020 году воспользовались более 5 млн человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
маршруты путешествия туристы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны самые популярные маршруты по России в Новый год
Нетрезвые водители в России стали меньше попадать в ДТП
Ночью на Космонавтов произошел квартирный пожар
«Мы думали, что соцсети принесли нам свободу»: Уткин о пожизненной ...
Иммунолог рассказал, кого надо обязать сделать прививку от коронавируса
Петербуржцев предупредили о гололедице
Названы симптомы «британского» штамма коронавируса у детей
Психолог рассказал, как справиться с апатией после праздников