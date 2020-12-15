Стали известны самые популярные автобусные маршруты в Петербурге

На маршруте предоставляется целых спектр услуг для петербуржцев и гостей города. В салоне можно не только оплатить проезд банковской картой и зарядить телефон, но и увидеть на табло расписание вылетов и прилетов. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

На маршруте предоставляется целых спектр услуг для петербуржцев и гостей города. В салоне можно не только оплатить проезд банковской картой и зарядить телефон, но и увидеть на табло расписание вылетов и прилетов. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Лидером символического рейтинга «Пассажиравтотранса» среди автобусных маршрутов стал автобус №39, который перевез в 2020 году 5,6 млн человек.

Этот маршрут связывает станцию метро «Московская» и аэропорт «Пулково», однако автобус пользуется популярностью не только у людей, спешащих попасть в воздушную гавань Северной столицы. Маршрутом активно пользуются горожане, посещающие торговые центры и другие объекты Московского района. 27 двухсекционных автобуса забирают пассажиров с остановок с интервалом в 5-7 минут.

Также в тройку самых популярных маршрутов вошли маршрут №2, соединяющий Кировский и Центральный районы, и маршрут №93, проходящий через Приморский и Калининский районы Петербурга. Каждым из них в 2020 году воспользовались более 5 млн человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на дороги Северной столицы вышли 100 новых низковольтны автобуса.