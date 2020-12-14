На дороги Петербурга вышли 100 новых низкопольных автобусов

На дороги Петербурга вышли 100 новых низкопольных автобусов
Фото: пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс"

В понедельник, 14 декабря, на маршруты в Северной столице вышли сто новых низковольтных автобусов ЛиАЗ-5292, приобретенные в рамках ежегодного обновления подвижного состава.

На данный момент новые автобусы можно встретить на маршрутах №1, 128 и 158, но в ближайшее время они появится и на линиях №6, 8, 46, 100, 106, 133. Об этом уведомляет пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Каждый автобус вмещает 111 пассажиров и оснащен российским двигателем стандарта Евро-5. В салоне транспорта также имеются зарядные устройства для гаджетов.

До конца 2020 года в автобусном парке «Пассажиравтотранс» появится еще 350 низкопольных автобусов различной вместимости с возможностью бесконтактной оплаты и зарядными портами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 1 и 7 января 2021 года общественный транспорт в Петербурге не будет работать.

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