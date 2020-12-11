В Петербурге общественный транспорт не будет работать в ночь на 1 и 7 января

В Петербурге общественный транспорт не будет работать в ночь на 1 и 7 января
График общественного транспорта на Новый год составлен. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице утвердили график работы общественного транспорта на новогодние праздники.

Как сообщает комитет по транспорту Петербурга, 31 декабря 2020 года городской общественный транспорт и метрополитен будет работать по графику рабочих дней. Окончание работы на маршрутах – в соответствии с расписаниями движения.

Что касается ночного движения в метрополитене и наземном транспорте, то 1 и 7 января 2021 года работа осуществляться не будет.

В период с 1 по 10 января, включая 6 и 7 января, весь транспорт города будет работать по маршрутам выходного дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские рестораторы предложили свой вариант работы заведений общественного питания в Новый год. Отмечается, что нужно ввести ограничения работы ресторанов на два дня и при этом следить за соблюдением санитарных норм в самые загруженные дни.

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