Netflix анонсировал свои главные премьеры 2021 года

Американская кинокомпания Netflix порадовала своих фанатов трехминутным роликом с обзором главных своих премьер на текущий год. Зрители готовятся к выходу фантастической комедии с Леонардо Ди Каприо Дженнифер Лоуренс «Не смотри вверх», а также ждут и других новинок.

Видео появилось на официальном YouTube-канале Netflix Russia накануне, 12 января. Зрителям заявили о том, что новое кино в 2021 году будет выходить раз в неделю на стриминговом сервисе.

Сам ролик является лишь небольшой частью того, что компания подготовила для поклонников кино в этом году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что студия DC начнет выпускать по шесть кинокомиксов в год. DC будет выпускать до четырех кинокомиксов для театрального проката, а также снимать два эксклюзивных фильма для сервиса HBO Max. К такому графику студия намерена перейти с 2022 года.