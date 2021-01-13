Netflix анонсировал свои главные премьеры 2021 года

Netflix анонсировал свои главные премьеры 2021 года
Netflix анонсировал новые фильмы. Фото: скриншот из YouTube

Американская кинокомпания Netflix порадовала своих фанатов трехминутным роликом с обзором главных своих премьер на текущий год. Зрители готовятся к выходу фантастической комедии с Леонардо Ди Каприо Дженнифер Лоуренс «Не смотри вверх», а также ждут и других новинок.

Видео появилось на официальном YouTube-канале Netflix Russia накануне, 12 января. Зрителям заявили о том, что новое кино в 2021 году будет выходить раз в неделю на стриминговом сервисе.

Сам ролик является лишь небольшой частью того, что компания подготовила для поклонников кино в этом году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что студия DC начнет выпускать по шесть кинокомиксов в год. DC будет выпускать до четырех кинокомиксов для театрального проката, а также снимать два эксклюзивных фильма для сервиса HBO Max. К такому графику студия намерена перейти с 2022 года.

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