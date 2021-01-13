Небольшой снег и гололедица ожидаются в Ленобласти в среду

Небольшой снег и гололедица ожидаются в Ленобласти в среду
В регионе выпадет небольшой снег. Фото: pixabay.com

В среду, 13 января, в Ленинградской области выпадет небольшой снег.

Кроме того, на дорогах будет гололедица в связи с чем водителей призывают быть осторожнее и сбавить скорость. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный. Днем столбики термометров покажут -12 до -14 градусов.

Атмосферное давление в регионе слабо повышается. В ближайшие дни в Северной столице похолодает до -18.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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