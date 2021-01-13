Мошенники стали обманывать россиян под видом работодателей

Мошенники стали обманывать россиян под видом работодателей
Мошенники придумывают новые схемы для обмана россиян. Фото: pixabay.com

Удаленная работа позволила мошенникам придумать очередную новую схему по обману россиян. Злоумышленники представляются работодателями и просят скачать специальные приложения с вредоносным обеспечением. Они позволяют получить доступ к мобильным банкам жертв.

Как сообщает «Коммерсантъ», сначала мошенники звонят и предлагают условия труда, а затем просят скачать якобы необходимое приложение для работы. Данная программа есть в магазине PlayMarket, поэтому обманутые не замечают подвоха сразу. Об этом газете рассказал директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.

Кроме этого, эксперты отмечают, что подобные и новые схемы из-за удаленной работы только начинают появляться. Вскоре они и вовсе станут массовыми. Под удар попадут люди, находящиеся в поиске труда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно зачем мошенники записывают телефонные разговоры.

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