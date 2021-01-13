Экскурсионный трамвай возвращается на улицы Петербурга

В Северной столице вновь начали работать Музей городского электрического транспорта и туристический трамвай. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

С 13 января Музей городского электрического транспорта будет работать со среды по воскресенье. На территорию исторического трамвайного депо на Васильевском острове будут допускать группы до пяти человек, которые заранее записались на экскурсию. Также обязательно соблюдение масочно-перчаточного режима.

Экскурсионный трамвай также возобновляет поездки по маршруту «Первый туристический». Он будет ходить по аналогичному графику — со среды по воскресенье. Туристический трамвай представляет собой реплику классического ленинградского трамвая ЛМ-33.

В день будут совершаться по три рейса. Трамвай будет отправляться из музея в 10 часов, 13 часов и 16 часов. Записаться на рейс и купить билеты можно только онлайн, на сайте музея.

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