Коронавирус оставил Петербург без 90% туристов на новогодних праздниках

На новогодние праздники Санкт-Петербург остался практически без туристов. Поток путешественников в этом году сократился в 10 раз. Причиной всему стала коронавирусная пандемия.

Количество туров в Петербург на праздничные выходные из-за пандемии снизилось почти в 10 раз. Гостей в Северной столице стало меньше на 90%, если сравнивать с прошлым годом, передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь Российского союзу туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заметила, что тем, кто все же решил встретить Новый год в городе на Неве, пришлось самостоятельно придумывать праздничную программу.

«Поскольку автобусные туры делать было нельзя, люди гуляли по городу и развлекали себя сами. Часть туристов заказывала у операторов пешеходные экскурсии и однодневные выезды в соседние регионы», — заявила Тюрина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиабилеты из Петербурга подешевели на треть во время новогодних праздников.