Коронавирус оставил Петербург без 90% туристов на новогодних праздниках

Коронавирус оставил Петербург без 90% туристов на новогодних праздниках
Новогодний Петербург посетили лишь 10% туристов. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

На новогодние праздники Санкт-Петербург остался практически без туристов. Поток путешественников в этом году сократился в 10 раз. Причиной всему стала коронавирусная пандемия.

Количество туров в Петербург на праздничные выходные из-за пандемии снизилось почти в 10 раз. Гостей в Северной столице стало меньше на 90%, если сравнивать с прошлым годом, передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь Российского союзу туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заметила, что тем, кто все же решил встретить Новый год в городе на Неве, пришлось самостоятельно придумывать праздничную программу.

«Поскольку автобусные туры делать было нельзя, люди гуляли по городу и развлекали себя сами. Часть туристов заказывала у операторов пешеходные экскурсии и однодневные выезды в соседние регионы», — заявила Тюрина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиабилеты из Петербурга подешевели на треть во время новогодних праздников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новогодние праздники новости СПб туризм туристы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково задержали грузчика, укравшего 19 коллекционных рождественских монет
Коронавирус оставил Петербург без 90% туристов на новогодних праздниках
Мясников назвал привычку, которая является главным фактором развития рака
Россияне увеличила траты на новогодние праздники
Ленобласть восстановит Анненские укрепления в Выборге
Смольный ответил на коллективное письмо депутатов, отстаивающих ВНИИБ
Антиковидную вакцину от Pfizer не планируют поставлять в Россию
Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России