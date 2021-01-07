Авиабилеты из Петербурга подешевели на треть во время новогодних праздников

Сильно подешевели билеты из Петербурга в Симферополь и Сочи, а также обратно из Москвы. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Сильно подешевели билеты из Петербурга в Симферополь и Сочи, а также обратно из Москвы. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Авиабилеты из Северной столицы подешевели во время новогодних праздников. Средний чек упал более чем на треть.

За время продолжительных праздников особенно подешевели билеты из Петербурга в Симферополь и Сочи, а также из Москвы в Петербург.

Как сообщили «РИА Новости», средний чек на авиабилеты в столицу упал на 36%, до 4 375 рублей. Падение чека на авиаперелеты в Петербург составило 24% – билеты подешевели до 5 212 рублей.

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