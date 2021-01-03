В Пулково открываются прямые рейсы в Калугу

Авиакомпания «Азимут» 3 января запускает рейсы из Петербурга в Калугу. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю.

Авиаперевозки пассажиров будут вестись по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Sukhoi Superjet.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково, вылет из Петербурга — в 13:40, прилет в Калугу — в 15:15. В обратном направлении: вылет из Калуги — в 16:15, прибытие в Петербург — в 17:50.

Билеты можно забронировать на сайте петербургского аэровокзала, а также на официальном сайте перевозчика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня Пулково работает без отмен и задержек. Все самолеты из воздушной гавани вылетят согласно расписанию.