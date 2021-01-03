Пулково работает без отмен и задержек 3 января

Пулково работает без отмен и задержек 3 января
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково работает без задержек рейсов. Все самолеты из воздушной гавани вылетят согласно расписанию.

Об этом стало известно в воскресенье, 3 января. Данные о работе аэропорта обновились на онлайн-табло. Все рейсы будут выполнены по расписанию. Информации об отмене или переносе вылетов и прилетов на другое время не поступало.

При этом ситуация может изменится в течение дня. Данные предоставлены на 5:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что актер Павел Деревянко не смог уехать из России из-за долгов. Он должен выплатить 56 тысяч рублей. Деревянко не успел рассчитаться до вылета и очень расстроился. Артист добавил, что полтора года не имеет машины и удивлен подобной ситуации. Он также вспомнил, что недавно летал в Турцию и никаких проблем не возникло.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиарейсы новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пулково работает без отмен и задержек 3 января
Бузова получила в подарок браслет стоимостью квартиры
За сутки в мире зарезервировали 616 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Родившая невестка Валерии переболела коронавирусом
Актер Павел Деревянко не смог уехать из России из-за долгов
В Абхазии в горах заблудился россиянин: его удалось спаси
Гагарина, несмотря на запрет бывшего мужа, увезла дочь на Мальдивы
Малахов объяснил, почему скрывает внешность своего маленького сына