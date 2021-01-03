Пулково работает без отмен и задержек 3 января

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково работает без задержек рейсов. Все самолеты из воздушной гавани вылетят согласно расписанию.

Об этом стало известно в воскресенье, 3 января. Данные о работе аэропорта обновились на онлайн-табло. Все рейсы будут выполнены по расписанию. Информации об отмене или переносе вылетов и прилетов на другое время не поступало.

При этом ситуация может изменится в течение дня. Данные предоставлены на 5:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что актер Павел Деревянко не смог уехать из России из-за долгов. Он должен выплатить 56 тысяч рублей. Деревянко не успел рассчитаться до вылета и очень расстроился. Артист добавил, что полтора года не имеет машины и удивлен подобной ситуации. Он также вспомнил, что недавно летал в Турцию и никаких проблем не возникло.