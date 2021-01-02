Актер Павел Деревянко не смог уехать из России из-за долгов

Он отметил, что задолжал 56 тысяч рублей, о которых просто забыл.

Актер Павел Деревянко признался, что не смог улететь за границу из-за долгов. Он должен выплатить 56 тысяч рублей. Новостью артист поделился с подписчиками в Instagram-аккаунте.

Он отметил, что у него нашли два штрафа за превышение скорости и налог на машину. Деревянко не успел рассчитаться до вылета и очень расстроился. Артист добавил, что полтора года не имеет машины и удивлен подобной ситуации. Он также вспомнил, что недавно летал в Турцию и никаких проблем не возникло.

Напоминаем, что недавно стало известно о разводе Деревянко с женой, с которой он прожил вместе более десяти лет. Они вместе воспитывали двух дочерей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец погасил свои долги и помог другим перед Новым годом.