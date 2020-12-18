Петербуржец погасил свои долги и помог другим перед Новым годом

Петербуржец погасил свои долги и помог другим перед Новым годом
Молодой человек накопил долги. Фото: pixabay

Житель Петербурга, накопивший несколько штрафов ГИБДД, погасил задолженность через сайт судебных приставов и заодно помог освоить электронный сервис коллегам-должникам.

Молодой человек, часто меняющий съемные квартиры и нерегулярно оплачивающий штрафы ГИБДД, стал постоянным посетителем районных отделов судебных приставов.

После списания денежных средств с карты он приходил в районный отдел и дотошно проверял, какой именно штраф с него списан, сообщили в пресс-службе судебных приставов. Однако молодой человек решил направить свою въедливость в другое русло. Изучив возможности «Банка данных исполнительных производств», который позволяет в режиме онлайн узнать о своих долгах, он оплатил очередную задолженность и похвастал коллегам, как просто он решает долговые проблемы. Те, в свою очередь, нашли неоплаченные задолженности у себя – пара административных штрафов, коммунальные долги и транспортный налог. В итоге коллеги погасили долгов на общую сумму более 40 тыс. рублей.

Но на этом молодой человек не остановился. Он пошел в районный отдел и поведал судебному приставу, что исполнил требования документов, скромно добавив, что помог и товарищам избавиться от долгов перед новогодними праздниками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2021 году коммунальщики могут начислить россиянам штрафы за неоплату услуг в течение всего 2020 года. Это стало возможным из-за нечетко прописанных правил отмены моратория на начисление пени и штрафы, введенного весной на фоне пандемии COVID-19.

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