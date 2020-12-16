Россиянам пригрозили большими штрафами за неуплату услуг ЖКХ за весь 2020 год

Россиянам пригрозили большими штрафами за неуплату услуг ЖКХ за весь 2020 год
Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В 2021 году коммунальщики могут начислить россиянам штрафы за неоплату услуг в течение всего 2020 года. Это стало возможным из-за нечетко прописанных правил отмены моратория на начисление пени и штрафы, введенного весной на фоне пандемии COVID-19.

Льготный период действует по всей стране с апреля и должен завершиться 1 января 2021 года. Помимо запрета на начисление пени и штрафов за долги по ЖКУ, действовал мораторий на проверку сломанных счетчиков воды, света, тепла, а также на отключение коммунальных услуг за их неоплату.

Главный вопрос сейчас, как пишут «Известия», — будут ли штрафы начисляться за долги с 1 января или с учетом всей суммы, «набежавшей», с апреля, когда гражданам фактически разрешили не платить по квитанциям. Напомним, что по закону пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки начиная с 31-го дня с момента неуплаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с петербургской предпринимательницы взыскали 600 тысяч рублей долга за коммунальные услуги.

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