В Петербурге бизнесвумен задолжала 600 тысяч рублей за «коммуналку»

Исполнительное производство было окончено погашением долга в полном объеме. Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Санкт-Петербургу

Исполнительное производство было окончено погашением долга в полном объеме. Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Санкт-Петербургу

Судебные приставы Петродворцового района Северной столицы взыскали с местной жительницы свыше 600 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам.

Женщина владеет нежилым помещением площадью 254 квадратных метра, которое успешно сдает в аренду. Оплачивать «коммуналку» собственница при этом не торопилась. После того, как в отношении петербурженки возбудили исполнительное производство в пользу управляющей компании, 47-летняя бизнесвумен игнорировала необходимость выплатить долг.

Однако по истечении срока добровольной оплаты с её банковских счетов попросту списали средства в счет погашения задолженности. Отметим, что с января по декабрь 2020 года судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали более 1,5 миллиардов рублей в пользу коммунальных служб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец задолжал сыну более 500 тысяч рублей алиментов.